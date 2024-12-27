'Без Москвы и Ленинграда': Музей войны в Киеве демонтировал названия городов-героев Второй мировой. Фото

В пятницу, 27 декабря, Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне в Киеве провел демонтаж букв, которыми выложены названия городов и изображения советской медали "Золотая Звезда" на Аллее городов-героев. Были демонтированы названия российских и беларуских городов.

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В их числе Москва, Новороссийск и Минск. Об этом сообщили на официальной странице Музея войны в Facebook, назвав это чрезвычайно важным и символичным шагом.

Ранее музей инициировал обследование бронзовых рельефов. Специалисты Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины провели исследование и обосновали необходимость демонтажа и реставрации.

"Вместе с реновацией музейного пространства произошло и переосмысление одного из основополагающих пропагандистских мифов советского тоталитарного режима", – сказано в сообщении.

В Музее войны напомнили, что термин "Город-Герой" в советском союзе утвердился после Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. "Об утверждении положения о высшей степени празднования – звания "Город-Герой".

Первыми городами, получившими такое звание в 1965 году, стали Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Одесса, Севастополь, Волгоград (бывший Сталинград), Киев, Москва, также была отмечена Брестская крепость.

В 1973-м звание "Город-Герой" было присвоено городам Керчь и Новороссийск, в 1974-м – городу Минск, в 1976 году – городу Тула, в 1985-м – городам Мурманск и Смоленск.

"Стоит отметить, что не было определено никаких критериев по работе комиссий, которые принимали решение о присвоении звания "Город-Герой". Отмечания городов носили хаотичный характер и использовались сугубо с идеологической целью – имплементацией мифа о "Великой Отечественной войне", – отметили в музее.

Ранее в Печерском районе Киева коммунальные службы демонтировали бюсты советских военных деятелей, в частности, Сидора Ковпака и Алексея Федорова. Они были установлены в парке Вечной Славы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском городском совете предлагают убрать в городе еще шесть объектов, связанных с историей и культурой России и СССР. В частности, речь идет о памятниках Михаилу Булгакову и Дмитрию Мануильскому.

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