Бельведер, которого больше нет: история и фото любимого места отдыха киевлян над Днепром

В центре Киева благодаря мосту Кличко у жителей и гостей столицы есть возможность любоваться видами нашего города и рекой Днепр. Но до 1982 года на месте, где находится Арка Свободы украинского народа, стоял бельведер, который был любимым местом отдыха горожан.

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Уникальные фото того периода и историю этой локации опубликовали в сообществе проекта "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Сейчас увидеть красоту этого сооружения можно только благодаря старым снимкам.

"Бельведер (от итальянского belvedere - "прекрасный пейзаж") - это отдельное парковое сооружение (беседка) или упорядоченная площадка, расположенная в повышенной части рельефа, откуда открываются живописные пейзажи. Чтобы любоваться видом со склонов Днепра в 1936 году , а ныне по Крещатому) по проекту архитектора С. Бабулевича был построен бельведер", – рассказали авторы проекта.

Он выглядел беседкой ограниченной спаренными колоннами и помещенной на них полукруглой смотровой площадкой с ограждением-балюстрадой с вазами. Бельведер стал любимым местом отдыха среди киевлян, ведь виды, которые открывались с него на Подол и Днепр, были великолепны.

Почему-то название "бельведер" не прижилось и его стали называть "балюстрадой", от названия забора площадки. В 1982 году в связи с реконструкцией парка и сооружением монумента "дружбы народов" бельведер-балюстраду, к сожалению, снесли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре столицы есть местность, где по легенде был похоронен убитый киевский князь Аскольд. В наши дни здесь стоит небольшой храм, у которого раньше размещался престижный некрополь.

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