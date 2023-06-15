Могила легендарного князя и элитарный некрополь: история и фото Аскольдовой могилы в Киеве

В центре столицы есть местность, где по легенде был похоронен убитый князь киевский Аскольд. В наши дни здесь стоит небольшой храм, возле которого раньше размещался престижный некрополь.

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Уникальные фото того периода и историю этой локации опубликовали в сообществе проекта "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Эта местность снова стала местом, где покоятся выдающиеся деятели современных суток Украины.

"Аскольдова Могила. Одна из самых известных исторических местностей и урочище в Киеве, где когда-то также находился престижный некрополь, уничтоженный в советское время. В наше время – парк, памятник садово-паркового искусства. Расположена между Днепровским спуском, улицей Ивана Мазепы и Мариинским парком, охватывая часть Днепровских склонов", – рассказали авторы проекта.

Аскольдова Могила возникла на месте урочища Венгерского. Эту местность издавна связывали с легендой об убийстве Аскольда (а иногда и Дира). По летописи, Аскольда похоронена именно на этом месте. Согласно преданию еще княгиня Ольга построила здесь в X веке деревянную церковь Святого Николая (Николай – это имя, которое принял Аскольд при крещении в 867 году).

В 971 году церковь была разрушена сыном Ольги – Святославом, правление которого связано с жестокой языческой реакцией, преследованием христиан и уничтожением церквей. Лишь в 990 году князь Владимир восстановил ранее разрушенный храм. В 1036 году при церкви был основан женский монастырь.

Первые украинские иноки-христиане основали монастырь, который просуществовал на Аскольдовой могиле до 1715 года. Старая деревянная церковь на Аскольдовой могиле существовала до 1809 года. В подвале храма была установлена гробница Аскольда. Вокруг церкви разместилось кладбище, где были похоронены представители известных родов, деятели культуры, знатные киевские мещане.

Некрополь на Аскольдовой Могиле складывался с конца XVIII до начала XX ст. В 1715 году территория вокруг старой Никольской церкви стала кладбищем – сначала чисто монастырским, а в 1786 году – общегородским. В 1810 году здесь была построена новая каменная церковь, которую в середине XIX в. планировалось снести вместе с кладбищем, но, к счастью, этого так и не сделали.

"Кладбище на Аскольдовой Могиле было значительно меньше Байкового, но не уступало ему по элитарности некрополя. Долгое время здесь хоронили известных и зажиточных киевлян, были сооружены многочисленные художественные надгробия и склепы. На склонах Днепра находили вечное убежище философы и врачи, писатели и писатели инженеры и композиторы", – добавили авторы проекта.

Современная Аскольдова Могила – часть живописного парка на правом берегу Днепра и одно из любимых мест прогулок киевлян. Николаевскую церковь в начале 1990-х гг. отдали религиозной общине греко-католической церкви, ныне это действующий храм, который в 2001 году посетил Папа Иоанн Павел II. Также в 1990-х гг. на Аскольдовой Могиле установлен большой крест как символическое надгробие героев Крут.

Как сообщал OBOZREVATEL, улица Воздвиженская является одной из старейших в Киеве и известна еще со времен Киевской Руси. Она пролегает в исторической местности Гончары-Кожемяки и позволяет сократить путь от Андреевской горы до Ржаного рынка.

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