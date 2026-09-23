Пострадали три человека: в КОВА рассказали о последствиях очередного удара РФ по Киевской области

В течение суток 22 сентября и ночью 23 сентября страна-агрессор РФ продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, повреждения зафиксированы в четырёх районах, есть пострадавшие.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака РФ

"Киевская область пережила очередную вражескую атаку. За сутки и ночь последствия были зафиксированы в четырех районах области. К сожалению, три человека получили травмы", – говорится в сообщении.

По словам главы КОВА, в Бучанском районе пострадал 76-летний мужчина. У него осколочные ранения, ссадины на лице, он находится в состоянии эмоционального шока и стресса. Еще двое мужчин получили ранения и были госпитализированы. У одного из них открытый перелом предплечья, рваная рана надбровной дуги и ушиб грудной клетки. У другого – рваная рана лобной области головы.

Главные истории дня

Всего в Киевской области повреждено 18 объектов. В Бучанском районе – 14, среди которых шесть частных домовладений, складское, производственно-складское и административное помещения, территория коммунального предприятия, административное здание, объект инфраструктуры и два легковых автомобиля.

В Обуховском районе повреждены два частных домовладения, в Фастовском – производственное помещение, а в Вышгородском — объект инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в среду, 23 сентября, российские войска вновь атаковали Киев ударными дронами. Последствия атаки зафиксированы в Соломенском, Дарницком и Голосеевском районах.

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