60-летие Куреневской трагедии. Киевляне рассказали, что знают о страшной катастрофе. Видео

В субботу, 13 марта, в Киеве почитают память о погибших в страшной Куреневской трагедии, которая произошла в 1961 году.

Корреспонденты OBOZREVATEL узнали у киевлян, что они помнят о том событии (чтобы посмотреть видео, досскрольте до конца страницы).

Немного истории. Утро 13 марта 1961 года было самым обычным. Тысячи киевлян шли на работу, а их дети в школы. Город жил обычной жизнью. И лишь немногие, из числа официальных лиц знали, что в Бабьем Яру не все хорошо...

Дело в том, что еще до войны на территории Бабьего Яра решили обустроить городской парк культуры и отдыха.

Этим планам помешала война, а после трагических событий связанных с расстрелами в яру ни в чем не повинных людей, от этой идеи отказались. В 1945 году здесь даже планировали создать мемориал "жертвам фашистского террора в Бабьем Яру" и даже внесли это предложение в бюджет. Но спустя пару лет в СССР началась антисемитская кампания и эту инициативу тоже пришлось забыть.

Вместо мемориала власти в 1950 году решили засыпать Бабий яр и вернутся к довоенной идеи и создать здесь парк культуры и отдыха. Как оказалось, эта инициатива чиновников была роковой.

Непригодные для кирпичного производства земляные породы смешивались с водой и в виде пульпы по трубам отводились в отроги Бабьего Яра. В 1952 году начали намывать отрог №3, где спустя 9 лет и произошла катастрофа. За это время были намыты миллионы кубометров грунта, но дамба построенная из дерева просто не справлялась с потоками воды и песка. Однако принимать решение строить бетонную дамбу никто не стал...

Трагедия. Несмотря на то, что уже в конце 1950-х годов стало ясно, что ситуация катастрофическая никто ничего не сделал. Работы по намыву грунта велись и дальше. И утром 13 марта огромная волна из строительной пульпы высотой 14 метров затопила крупный индустриальный район Куреневку, который находился ниже яра на уровне 40-60 метров. Поток смывал все на своем пути со скоростью 5 метров в секунду. Смесь хоронила под собой неказистые хатки вместе с их жителями.

Ужас продолжался полтора часа. "Цунами" переворачивало электроопоры, авто и общественный транспорт. В итоге было затоплено 25 гектаров территории, уничтожено десятки зданий, несколько тысяч человек осталось без крова над головой. Волна из пульпы разрушила Подольское трамвайное депо и дошла до стадиона "Спартак".

Работы по очищению завалов начали немедленно – день и ночь военные разбирали руины и занимались поиском погибших, а официальные власти выпустили ряд распоряжений по ликвидации последствий катастрофы.

Первое сообщение о трагедии было озвучено властями УССР по Украинскому радио лишь 16 марта. В нем говорилось, что "часть района Куреневка претерпела повреждений и разрушений в результате внезапного сползания грунта и проникновения вод из Сырецкого оврага", о травмировании 139 и гибель 53 человек, проведении мероприятий по ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим". Вот, собственно, и все.

Потом стали говорить, что погибших 145 человек, но историки, а также многие очевидцы тех событий считают, что реальное количество жертв может составлять 1,5 тысячи человек. Вечная им память!

OBOZREVATEL посетил место трагедии и поговорил с местными жителями, которые еще помнят страшные дни 1961 года.

Время распорядилось справедливо. На месте Бабьего Яра теперь не только парк, а целый мемориальный комплекс с большим количеством памятников, посвященных невинно убиенным людям во время ІІ Мировой войны. 11 марта здесь появилась инсталляция в память о Куреневской трагедии, другой памятник жертвам расположен около Кирилловской церкви. Цель сооружения – напомнить о Куреневской трагедии, которая произошла 60 лет назад и почтить память погибших в ней.

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной аварии стали ошибки, которые были допущены при проектировании дамбы. Сам документ разрабатывали московские специалисты и уже на том этапе было решено, что ненужную породу будут откачивать в Бабий Яр - прямо на останки жертв Второй мировой войны.