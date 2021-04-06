Kyiv Boryspil Express продолжит работать в условиях локдауна

Василий Михальчук Жизнь столицы 10:57, 6.04.2021 Обновлено: 11:15, 6.04.2021

В период строгого локдауна в Киеве поезд Kyiv Boryspil Express будет курсировать в обычном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта "Борисполь".

"Укрзалізниця"сообщила, что поезд продолжает перевозить пассажиров без изменений в расписании. Для того чтобы воспользоваться поездом, спецпропуск не нужен", – сообщили в аэропорту.

Автобус №322 (SKY BUS) также продолжает выполнять рейсы и перевозить пассажиров. Для того чтобы им воспользоваться спецпропуск тоже не требуется.

Отметим, Международный аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 5 апреля в Киеве ввели строгий локдаун. Закрыты школы и детские сады, а общественный транспорт работает только по спецпропускам и исключительно для сотрудников критической инфраструктуры.

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Кияни Жизнь столицы

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