Kyiv Art Days и проект 'Город силы': масштабная культурная программа ко дню Киева от Avangarden

Галерея Avangarden при поддержке Havas Village анонсирует запуск масштабной культурной инициативы, посвященной Киеву, которая объединит выставочный проект "Город силы", новый городской формат Kyiv Art Days и выпуск художественного путеводителя Kyiv Art Guide. Программа стартует в конце мая 2026 года и станет одним из ключевых культурных событий ко Дню Киева, объединив художников, музеи, галереи, независимые арт-пространства и городское сообщество вокруг исследования современного образа столицы.

Центральным событием инициативы станет выставка "Город силы", которая продлится с 28 мая по 27 июля 2026 года в галерее Avangarden. Мультидисциплинарный проект исследует Киев как пространство памяти, культуры, ежедневного опыта и внутренней устойчивости. Через живопись, фотографию, графику, скульптуру, поэзию и другие медиа выставка формирует многослойный портрет города от его исторических символов до ритмов современной жизни.

"Концепция выставки построена вокруг идеи перманентного исследования себя и города. Мы стремимся привлечь зрителей в более углубленное изучение истории и культуры Киева через творчество художников и рефлексию на контекст современности", – комментирует продюсер культурных проектов и основательница Avangarden Карина Качуровская.

Экспозиция выставки "Город силы" объединит работы украинских художников разных поколений и художественных практик, среди которых Сергей Базилев, Александр Гребенюк (Graphoman), Алексей Кондаков, Владимир Манжос (Waone), Сергей Майдуков, Елена Придувалова, сестры Фельдман, Etching Room 1, Lisova 3 и другие. В их произведениях Киев предстает через архитектурные образы, исторические ландшафты, личные истории, внутренние переживания, городские маршруты и повседневные ритуалы.

Продолжением выставочного проекта станет Kyiv Art Days – двухдневный городской культурный маршрут, который состоится 30-31 мая 2026 года. Инициатива объединит музеи, галереи и независимые арт-пространства Киева в единую программу событий, синхронизированную в рамках одного культурного уикенда. Каждая институция самостоятельно будет формировать собственную программу от открытий выставок и artist talks до перформансов и экскурсий.

"Мы живем во времена чрезвычайного напряжения и чрезвычайных усилий, переживая бурные и порой болезненные изменения. В такие моменты искусство становится нашей внутренней устойчивостью и опорой. Проекты Kyiv Art Days и "Город силы" – это указатель, который позволяет приоткрыть живые процессы, происходящие в художественной среде. Через этот диалог и объединение усилий мы находим силу держаться вместе, переосмысливать свой опыт и вместе переживать опыт нашего родного города", – Юрий Когутяк, коллекционер, президент Havas Village Ukraine

Важной частью проекта станет выпуск Kyiv Art Guide – печатной и цифровой художественной карты Киева. Путеводитель объединит музеи, галереи и другие художественные институции с зелеными зонами, формируя культурный ландшафт города как пространство обогащения и созерцания.

Проект реализован галереей Avangarden при поддержке рекламно-коммуникационной группы Havas Village и фонда AIDA. Инициатива формирует новый формат культурного опыта города, в котором искусство становится платформой для диалога, взаимодействия и общего видения будущего Киева.

Участники Kyiv Art Days: Мистецький Арсенал, Музей Шевченко, Артфундация "Дукат", Украинский Дом, Avangarden, The Naked Room, Музей Ханенко, Музей-мастерская АРВМ, Dymchuk Gallery, Я Галерея, Stedley Art Foundation, Галерея РА

Что: Выставка "Город силы"

Где: Avangarden, ул. Сечевых Стрельцов, 23а

Даты работы выставки: 28 мая – 27 июля 2026 года

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Вход: свободный

Программа Kyiv Art Days: https://avangarden.gallery/kyivartdays/

Avangarden – это галерея современного искусства и ресторан. вблизи Львовской площади в Киеве, которую в 2021 году открыли продюсер культурных проектов Карина Качуровская и бизнесмен Антон Мазный. Ежемесячно в пространстве открывается новая выставка украинских художников, а различные художественные события происходят еженедельно.

AIDA Foundation — это благотворительная организация Havas Village, которая направлена на обеспечение общественных потребностей в условиях вызовов современности. Созданная весной 2023 года, фонд занимается гуманитарной помощью тем, кто пострадал от войны, как гражданским лицам или сообществам, так и военным, воплощая основные ценности Havas Village Ukraine — социальную ответственность и активную гражданскую позицию.