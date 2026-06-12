Квартиру пропагандиста Лебедева в центре Киева выставят на аукцион: какова стартовая цена. Фото

В центре Киева готовят к продаже квартиру российского пропагандиста Артемия Лебедева, которая ранее была конфискована в пользу государства по решению суда. Аукцион запланирован на 30 июня, а стартовая стоимость лота составляет 10 583 400 гривен.

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О подготовке имущества к продаже сообщил председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Он рассказал, что лично осмотрел квартиру на улице Ярославов Вал в Киеве, которая принадлежала Лебедеву. По словам депутата, имущество в ближайшее время будет выставлено на торги.

"Сегодня осматривали очередное подсанкционное имущество, которое вскоре уйдет с молотка. На этот раз – квартиру российского пропагандиста Артемия Лебедева", – написал Наталуха.

Он напомнил, что Лебедев находится под украинскими санкциями с 2022 года. При этом въезд в Украину ему запретили еще в 2017 году после его публичных заявлений об оккупации Крыма.

Взгляды и санкции

По словам Наталухи, после начала полномасштабной войны Лебедев неоднократно демонстрировал поддержку действий России. Депутат упомянул его поездки на территории, находящиеся под российской оккупацией, а также публичные высказывания, которые украинская сторона расценивает как пропаганду.

"Затем были визиты на руины уничтоженного россиянами Азовстали, селфи на крыше оккупированной Запорожской атомной электростанции и бесконечные потоки антиукраинской пропаганды, которые продолжаются до сих пор", – отметил он.

В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в доход государства имущества Лебедева, расположенного на территории Украины. В перечень активов вошла и квартира площадью 138,5 квадратных метра в историческом центре столицы возле Золотых ворот.

Капсула времени

Во время осмотра квартиры Наталуха рассказал о своих впечатлениях от состояния жилья после ареста. По его словам, внутри остались книги, посуда, плакаты и другие личные вещи бывших владельцев.

"Сегодня, стоя посреди квартиры в сердце Киева, у самых Золотых Ворот, в окружении книг, плакатов, посуды, коробок из-под пиццы, бутылок алкоголя и других вещей бывших владельцев, которые уже покрылись толстым слоем пыли, я понял, что это своего рода – капсула времени", – написал депутат.

Он отметил, что после предыдущих публичных осмотров имущества, находящегося под санкциями, раздавались критические замечания по поводу демонстрации личных вещей. Также, по его словам, родственники некоторых бывших владельцев обращались с просьбой разрешить забрать имущество, не представляющее интереса для следствия.

Судьбы украинцев

Комментируя ситуацию вокруг арестованного имущества, Наталуха призвал обратить внимание на последствия российской агрессии для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома или лишились их из-за боевых действий и оккупации.

"Посочувствуйте лучше миллионам украинцев, чьи квартиры и дома так же стали капсулами времени на оккупированной россиянами территории Украины", – написал он.

По словам депутата, у многих людей в покинутых домах остались семейные фотографии, мебель, книги и другие личные вещи. Часть такого имущества была уничтожена в результате боевых действий, а некоторые дома и квартиры оказались под контролем других лиц.

"А в худшем случае – эти квартиры и дома уничтожили или заселили чужаки, а жизнь не запечатлелась в капсуле, а оборвалась. Без шанса ее вернуть", – отметил он.

Подготовка аукциона

Наталуха заявил, что продажа подсанкционного имущества должна стать одним из механизмов восстановления справедливости и источником средств для дальнейшего восстановления.

По его словам, квартира Лебедева на Ярославовом Валу будет выставлена на открытые торги уже 30 июня. Стартовая цена объекта определена на уровне 10 583 400 гривен.

"Но рано или поздно закон кармы срабатывает. И сегодня у этой кармы появляются конкретные адреса – дома, квартиры, имущество этих самых россиян здесь, в Украине", – написал депутат.

Он также подчеркнул, что средства, полученные от реализации такого имущества, пойдут на пользу государству.

"Каждая гривна, которую государство заработает от ее продажи, будет использована для восстановления этой справедливости", – подчеркнул Наталуха.

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