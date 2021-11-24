Колонка орала на всю улицу: киевский "секонд-хенд" разозлил посетителей русской попсой. Видео

Ольга Липич
Кияни
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Колонка орала на всю улицу: киевский 'секонд-хенд' разозлил посетителей русской попсой. Видео

В Киеве в одном из "секонд-хендов" из колонки громко играла российская поп-музыка. Это разозлило киевлянку, заявившую, что такое не допустимо на восьмом году войны с Россией.

На своей странице Facebook женщина выложила соответствующие видео. По ее словам, заведение расположено почти в центре столицы, на улице Старовокзальной (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Заведение расположено на улице Старовокзальной
Заведение расположено на улице Старовокзальной
Видео дня

"Восьмой год войны, московская попса орет на всю улицу из огромной колонки. Меня просто триггернуло, но я как можно вежливее пыталась донести владельцу этого магазина, что надо сменить плей-лист", – говорится в сообщении.

Колонка стояла у входа в магазин

Инцидент произошел во вторник, 23 ноября. На видео слышно, что из колонки играла песня российской группы "Руки Вверх". Женщина заявила, что является женой ветерана российско-украинской войны на Донбассе и попросила администратора магазина изменить репертуар.

"Измените, пожалуйста, это. Потому что это оскорбляет меня как жену ветерана войны. Просто смените плей-лист", – обратились женщина к представителю заведения.

Администратор пообещал сменить репертуар

Она пообещала, что придет в магазин еще раз, чтобы проверить, как там сдержали свое обещание.

Скриншот поста Оксаны Лебедь в Facebook

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