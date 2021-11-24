Колонка орала на всю улицу: киевский 'секонд-хенд' разозлил посетителей русской попсой. Видео

В Киеве в одном из "секонд-хендов" из колонки громко играла российская поп-музыка. Это разозлило киевлянку, заявившую, что такое не допустимо на восьмом году войны с Россией.

На своей странице Facebook женщина выложила соответствующие видео. По ее словам, заведение расположено почти в центре столицы, на улице Старовокзальной (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

"Восьмой год войны, московская попса орет на всю улицу из огромной колонки. Меня просто триггернуло, но я как можно вежливее пыталась донести владельцу этого магазина, что надо сменить плей-лист", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел во вторник, 23 ноября. На видео слышно, что из колонки играла песня российской группы "Руки Вверх". Женщина заявила, что является женой ветерана российско-украинской войны на Донбассе и попросила администратора магазина изменить репертуар.

"Измените, пожалуйста, это. Потому что это оскорбляет меня как жену ветерана войны. Просто смените плей-лист", – обратились женщина к представителю заведения.

Она пообещала, что придет в магазин еще раз, чтобы проверить, как там сдержали свое обещание.

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