Кличко встретился с министром экономики, энергетики и туризма Австрии Гаттманнсдорфером

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с федеральным министром экономики, энергетики и туризма Австрии Вольфгангом Гаттманнсдорфером, который посетил украинскую столицу. Мэр и министр договорились определить и проработать будущие совместные проекты. В том числе и те, которые касаются энергетики.

Вольфганг Гаттманнсдорфер передал Киеву две тепловые установки для обогрева помещений. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретился с федеральным министром экономики, энергетики и туризма Австрии Вольфгангом Гаттманнсдорфером. Обсудили ситуацию в Киеве и Украине. Господин министр заверил, что Австрия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее борьбе за свободное и демократическое государство. Я подчеркнул, что украинцы должны быть сильными и стойкими в отстаивании суверенитета и европейского будущего своей страны. Важна для этого поддержка и помощь наших партнеров", – написал Виталий Кличко.

Мэр Киева поблагодарил Вольфганга Гаттманнсдорфера за политическую поддержку, гуманитарную помощь, которую оказывает Австрия, за экономическое сотрудничество.

"Министр отметил, что его страна до полномасштабной войны была среди крупнейших инвесторов в Украине. И австрийский бизнес готов к сотрудничеству. В частности, и в приобщении к восстановлению Киева и других украинских городов. Договорились определить и проработать проекты, которые можем воплотить совместно. В частности те, которые касаются энергетики. Также Вольфганг Гаттманнсдорфер передал столице две тепловые установки для обогрева помещений", – сообщил Виталий Кличко.