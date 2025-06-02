Кличко встретился с мэром Франкфурта Джозефом: о чем говорили

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Франкфурта Майком Джозефом.

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Об этом глава украинской столицы рассказал в своем Telegram.

"Обсудили сотрудничество наших городов, дальнейшую поддержку украинцев, которые временно проживают во Франкфурте (а их сегодня более 20 тысяч)", – сообщил Кличко.

Мэр столицы отметил, что на встрече речь шла и о важности развития и укрепления местного самоуправления, как важного фактора демократии.

"Пригласил Майка Джозефа посетить нашу столицу с визитом поддержки и солидарности. Он согласился", – написал Кличко.