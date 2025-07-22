Кличко встретился с делегацией ПАСЕ: обсудили ситуацию в Украине и Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 22 июля, встретился с делегацией Парламентской Ассамблеи Совета Европы во главе с докладчиком ПАСЕ Пьеро Фассино и председателем Секретариата комитета ПАСЕ по политическим вопросам и демократии Катрин Хюгель. Они обсудили ситуацию в Украине и Киеве.

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Об этом Кличко сообщил в соцсетях.

Мэр столицы рассказал представителям ПАСЕ, как в условиях военного положения в Киеве поддерживают и обновляют инфраструктуру.

"В частности, поврежденные агрессором объекты критической и социальной инфраструктуры. Восстанавливаем жилые дома. Предоставляем все сервисы горожанам", – рассказал Кличко.

"Речь шла и о необходимости развития местного самоуправления в Украине и о защите его прав. О соблюдении принципов демократии и законности, если Украина движется по задекларированному пути в ЕС. Подчеркнул необходимость усиления помощи партнеров нашему государству в борьбе с российским агрессором. И поблагодарил за поддержку", – отметил мэр Киева.