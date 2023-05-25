Кличко вручил выдающимся художникам столицы престижную Художественную премию 'Киев'. Фото

Мэр столицы Виталий Кличко накануне Дня Киева вручил Художественную премию "Киев" выдающимся деятелям, которые развивают национальную культуру и представляют ее на мировом уровне. Эта награда является второй по престижности после Шевченковской премии.

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"Очень важно, что даже в такое драматическое для нашей страны время проходят художественные акции, которые объединяют нас, поддерживают и вдохновляют. Украинская культура показала свое особое значение во время продолжающейся уже более года широкомасштабной войны. Ведь наша история, национальные традиции "Искусство помогают нам выжить. Но показывают миру самобытность, свободолюбие и несгибаемость украинского народа, - отметил мэр Киева. - Столичная власть приложила максимум усилий, чтобы сегодняшнее событие произошло. И чтобы достойно отметить лучших художников столицы. Именно вы делаете наш город талантливым и Каждый из вас своим личным вкладом создает неповторимый образ Киева, формирует его культуру и духовность», – подчеркнул Кличко.

По его словам, произведения, отмеченные премией этого года, доказали, что наше театральное, музыкальное, изобразительное, цирковое искусство славятся во всем мире. Хореография поражает своей самобытностью, а народное декоративное искусство является нашим национальным достоянием.

"Благодаря вашему творчеству и труду мир услышал неповторимую музыку. Убедился, что в Украине снимают качественное кино. Работа писателей, журналистов доказывает свою важную роль в развитии национального сознания и духовности нашего общества", - подчеркнул Виталий Кличко.

Художественную премию "Киев" вручили в девяти номинациях.

В области литературы Художественную премию "Киев" имени Евгения Плужника получил писатель Игорь Павлюк – за книгу "Ваккум" (2022 г.)

В области киноискусства Художественную премию "Киев" имени Ивана Миколайчука получила режиссер, оператор Елена Джишиашвили - за документальный фильм "Плай" (2021 г.)

В области музыкальной композиции Художественную премию "Киев" имени Артемия Веделя получил композитор Сергей Зажитько – за музыкальные произведения "Попурри на темы по музыке Нино Рота" (2020 г.), "Завещание" (2021 г.), "Вокальный диптих" (2022) г.), "Солдате мой" (2022 г.)

В области театрального искусства Художественную премию "Киев" имени Амвросия Бучмы получил актер Национального академического театра имени Ивана Франко, народный артист Украины Евгений Нищук - за роль Михаила Гурмана в постановке "Украденное счастье" И. Франко (2020г.), Кристиана де Невильета "Сирано де Бержерак" по мотивам пьесы Э. Ростана (2020 г.), Альфредо Трапса в спектакле "Авария" ("Остановка на дороге") по мотивам пьесы Ф. Дюрренматта (2021г.)

В области изобразительного искусства Художественную премию "Киев" имени Сергея Шишко получил художник, вице-президент Национальной академии искусств Украины, генеральный директор Национального музея "Киевская картинная галерея", заслуженный работник культуры Украины Юрий Вакуленко - за триптих "Архангелы. Слово" (2020-2021 гг. .)

В области декоративного искусства Художественную премию "Киев" имени Сергея Колоса получила мастер художественной керамики Марина Кривонос – за серию произведений "Декоративная скульптура Киевщины" (2020-2022 гг.)

В области журналистики Художественную премию "Киев" имени Анатолия Москаленко получил заслуженный журналист Украины Андрей Цаплиенко - за освещение трагических событий российской агрессии против Украины.

В области хореографического искусства Художественную премию "Киев" имени Павла Вирского получил главный балетмейстер Украинского академического фольклорно-этнографического ансамбля "Калина", заслуженный артист Украины Андрей Демещук – за хореографическую постановку "Украинская полька" (2022 г.)

В области циркового искусства Художественную премию "Киев" имени Александра Яловых получил артист Национального цирка Украины, режиссер, заслуженный артист Украины Олег Рыбченко – за цирковой номер "Украинская ночь" (2021 г.)