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Кличко вручил выдающимся художникам столицы престижную Художественную премию "Киев". Фото

Глеб Иванов
Кияни
3 минуты
1,3 т.
Кличко вручил выдающимся художникам столицы престижную Художественную премию 'Киев'. Фото

Мэр столицы Виталий Кличко накануне Дня Киева вручил Художественную премию "Киев" выдающимся деятелям, которые развивают национальную культуру и представляют ее на мировом уровне. Эта награда является второй по престижности после Шевченковской премии.

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"Очень важно, что даже в такое драматическое для нашей страны время проходят художественные акции, которые объединяют нас, поддерживают и вдохновляют. Украинская культура показала свое особое значение во время продолжающейся уже более года широкомасштабной войны. Ведь наша история, национальные традиции "Искусство помогают нам выжить. Но показывают миру самобытность, свободолюбие и несгибаемость украинского народа, - отметил мэр Киева. - Столичная власть приложила максимум усилий, чтобы сегодняшнее событие произошло. И чтобы достойно отметить лучших художников столицы. Именно вы делаете наш город талантливым и Каждый из вас своим личным вкладом создает неповторимый образ Киева, формирует его культуру и духовность», – подчеркнул Кличко.

По его словам, произведения, отмеченные премией этого года, доказали, что наше театральное, музыкальное, изобразительное, цирковое искусство славятся во всем мире. Хореография поражает своей самобытностью, а народное декоративное искусство является нашим национальным достоянием.

"Благодаря вашему творчеству и труду мир услышал неповторимую музыку. Убедился, что в Украине снимают качественное кино. Работа писателей, журналистов доказывает свою важную роль в развитии национального сознания и духовности нашего общества", - подчеркнул Виталий Кличко.

Художественную премию "Киев" вручили в девяти номинациях.

В области литературы Художественную премию "Киев" имени Евгения Плужника получил писатель Игорь Павлюк – за книгу "Ваккум" (2022 г.)

Кличко вручил выдающимся художникам столицы престижную Художественную премию "Киев". Фото

В области киноискусства Художественную премию "Киев" имени Ивана Миколайчука получила режиссер, оператор Елена Джишиашвили - за документальный фильм "Плай" (2021 г.)

В области музыкальной композиции Художественную премию "Киев" имени Артемия Веделя получил композитор Сергей Зажитько – за музыкальные произведения "Попурри на темы по музыке Нино Рота" (2020 г.), "Завещание" (2021 г.), "Вокальный диптих" (2022) г.), "Солдате мой" (2022 г.)

Кличко вручил выдающимся художникам столицы престижную Художественную премию "Киев". Фото

В области театрального искусства Художественную премию "Киев" имени Амвросия Бучмы получил актер Национального академического театра имени Ивана Франко, народный артист Украины Евгений Нищук - за роль Михаила Гурмана в постановке "Украденное счастье" И. Франко (2020г.), Кристиана де Невильета "Сирано де Бержерак" по мотивам пьесы Э. Ростана (2020 г.), Альфредо Трапса в спектакле "Авария" ("Остановка на дороге") по мотивам пьесы Ф. Дюрренматта (2021г.)

В области изобразительного искусства Художественную премию "Киев" имени Сергея Шишко получил художник, вице-президент Национальной академии искусств Украины, генеральный директор Национального музея "Киевская картинная галерея", заслуженный работник культуры Украины Юрий Вакуленко - за триптих "Архангелы. Слово" (2020-2021 гг. .)

Кличко вручил выдающимся художникам столицы престижную Художественную премию "Киев". Фото

В области декоративного искусства Художественную премию "Киев" имени Сергея Колоса получила мастер художественной керамики Марина Кривонос – за серию произведений "Декоративная скульптура Киевщины" (2020-2022 гг.)

Кличко вручил выдающимся художникам столицы престижную Художественную премию "Киев". Фото

В области журналистики Художественную премию "Киев" имени Анатолия Москаленко получил заслуженный журналист Украины Андрей Цаплиенко - за освещение трагических событий российской агрессии против Украины.

В области хореографического искусства Художественную премию "Киев" имени Павла Вирского получил главный балетмейстер Украинского академического фольклорно-этнографического ансамбля "Калина", заслуженный артист Украины Андрей Демещук – за хореографическую постановку "Украинская полька" (2022 г.)

В области циркового искусства Художественную премию "Киев" имени Александра Яловых получил артист Национального цирка Украины, режиссер, заслуженный артист Украины Олег Рыбченко – за цирковой номер "Украинская ночь" (2021 г.)