Кличко вручил ветеранам еще 10 ордеров на жилье в столице

Мэр Киева Виталий Кличко вручил еще 10 ордеров на жилье ветеранам – участникам боевых действий, которые находятся на очереди квартирного учета в Киеве.

О событии глава столицы рассказал в своем Telegram.

"Квартиры расположены в новостройках в разных районах города. Жилье уже введено в эксплуатацию и ждет своих жителей", – написал Кличко.

Он добавил, что летом этого года киевляне-участники боевых действий получили от столицы 17 ордеров на жилье. Вместе с сегодняшними это 27.

"В общем, в 2025-м для военных город приобрел 352 квартиры в домах со 100% готовностью. После ввода квартир в эксплуатацию, их предоставят ветеранам, которые находятся в очереди на жилье", – отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что обеспечение защитников Украины жильем остается важным вопросом для столицы.