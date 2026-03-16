Кличко вручил ордер на квартиру семье Рудичей, которая воспитала 10 детей и имеет 25 внуков

Мария Шевчук
Кияни
1 минута
711
Власти Киева вручили семье Рудичей, которая воспитала 10 детей и имеет 25 внуков, ордер на готовую для проживания большую квартиру.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Вручил ордер на большую, отремонтированную, готовую для проживания квартиру семье Рудичей. Эта семья киевлян с 2007 года находилась на очереди квартирного учета. Сегодня в семье всего 43 человека", – отметил Кличко.

Мэр Киева добавил, что Мария Стефановна Рудич родила и воспитала 10 детей и имеет уже 25 внуков. Многие из них проживают все вместе в не очень комфортных для большой семьи условиях.

"Квартира жилой площадью 212 кв.м (общей 313 кв.м) состоит из 5 больших комнат, расположенных на трех этажах (помещение трехуровневое). И находится в принятом в эксплуатацию доме. Новое жилье семьи Рудичей уже с отделкой и готово для заселения", – рассказал глава столицы.

