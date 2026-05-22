Кличко вручил медали 'Честь. Слава. Государство' семьям погибших Защитников

Мэр Киева Виталий Кличко накануне Дня Героев Украины вручил медали "Честь. Слава. Государство" семьям погибших украинских Защитников.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам городского головы, украинские военные боролись на Донецком, Херсонском, Сумском, Луганском, Запорожском и Курском направлениях, выполняя боевые задачи в самых сложных условиях.

"Самому молодому из Защитников, которых вспоминали сегодня, было 22 года... Будущее Украины. Человек, у которого впереди должна была быть целая жизнь, семья, большие планы", – сказал Кличко.

Он отметил, что сегодня более 150 тысяч киевлян продолжают защищать Украину на фронте, а город обязан хранить память о погибших Героях и поддерживать их семьи.

"А в отношении тех Героев, которые уже, к сожалению, не вернутся домой, имеем общую обязанность – хранить память об их подвиге и быть рядом с их семьями", – подчеркнул городской голова столицы.

Именно поэтому в Киеве для семей павших военных действует городская программа поддержки. Она предусматривает ежегодную и ежемесячную материальную помощь несовершеннолетним детям и нетрудоспособным родителям, бесплатное питание детей в учебных заведениях, бесплатный проезд в коммунальном транспорте, оздоровление детей и другие социальные услуги.

"За необходимой консультацией можно обратиться к специалистам Киев Милитари Хаб. Они сопроводят и подскажут, как получить необходимые услуги", – отметил Кличко.