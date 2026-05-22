Кличко вручил медали "Честь. Слава. Государство" семьям погибших Защитников

Глеб Иванов
Кияни
Мэр Киева Виталий Кличко накануне Дня Героев Украины вручил медали "Честь. Слава. Государство" семьям погибших украинских Защитников.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам городского головы, украинские военные боролись на Донецком, Херсонском, Сумском, Луганском, Запорожском и Курском направлениях, выполняя боевые задачи в самых сложных условиях.

"Самому молодому из Защитников, которых вспоминали сегодня, было 22 года... Будущее Украины. Человек, у которого впереди должна была быть целая жизнь, семья, большие планы", – сказал Кличко.

Он отметил, что сегодня более 150 тысяч киевлян продолжают защищать Украину на фронте, а город обязан хранить память о погибших Героях и поддерживать их семьи.

"А в отношении тех Героев, которые уже, к сожалению, не вернутся домой, имеем общую обязанность – хранить память об их подвиге и быть рядом с их семьями", – подчеркнул городской голова столицы.

Именно поэтому в Киеве для семей павших военных действует городская программа поддержки. Она предусматривает ежегодную и ежемесячную материальную помощь несовершеннолетним детям и нетрудоспособным родителям, бесплатное питание детей в учебных заведениях, бесплатный проезд в коммунальном транспорте, оздоровление детей и другие социальные услуги.

"За необходимой консультацией можно обратиться к специалистам Киев Милитари Хаб. Они сопроводят и подскажут, как получить необходимые услуги", – отметил Кличко.

УкраинаКиевГерои войны в УкраинеГибель украинских военныхнаградаВиталий Кличко
