Кличко во Франкфурте получил премию имени Верфеля за права человека

Мэр Киева Виталий Кличко получил премию за права человека имени Франца Верфеля. Церемония состоялась 1 июня во Франкфурте в знаковом для города соборе Паульскирхе. Кличко поблагодарил немецкий фонд "Центр против изгнаний" за награждение его премией.

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Об этом мэр Киева написал в соцсетях.

В церемонии награждения приняли участие глава Фонда Кристиан Вагнер, мэр Франкфурта Майк Джозеф, премьер Гессена Борис Рейн, и Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус.

"Обращаясь к гостям мероприятия я подчеркнул, что эта премия - награда для всех киевлян, народа Украины, который героически противостоит кровавому агрессору. И от того, как завершится война в Украине, зависит будущее всей Европы, ее безопасность и стабильность. Потому что, если дать Путину возможность реализовать агрессивные планы в Украине, следующими целями могут стать страны Европы, - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева в своем выступлении подчеркнул, что сейчас "критический момент, который требует чрезвычайных действий в помощи Украине. Более строгих санкций против России, ее энергетического и финансового секторов, конфискации замороженных российских активов".

"Только оперативные эффективные действия помогут остановить агрессора. Единая и сильная Европа невозможна без свободной и успешной Украины!

Как и все украинцы, я верю в наше общее европейское демократическое будущее! Главной ценностью которого является человек, его свободы и права. В частности, на мирную и безопасную жизнь", - подчеркнул Виталий Кличко.