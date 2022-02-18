Кличко в Мюнхене встретился с лидером белорусской оппозиции Тихановской. Видео

Надежда Данищук
Кияни
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Кличко в Мюнхене встретился с лидером белорусской оппозиции Тихановской. Видео
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Мэр Киева Виталий Кличко, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности, встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Они обсудили политику Кремля, пытающегося возобновить империю.

Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале. Кличко также опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Говорили о том, что Кремль пытается возобновить империю и не может смириться с тем, что страны-соседи – независимые государства. И, к сожалению, Беларусь, сегодня остается под влиянием и в орбите авторитарной России. Также я выразил надежду, что белорусская армия не было втянутой в агрессию России против Украины", – написал Виталий Кличко.

Видео дня
Кличко в Мюнхене встретился с лидером белорусской оппозиции Тихановской. Видео
Кличко и Тихановская перед официальным открытием Мюнхенской конференции по безопасности

Светлана Тихановская выразила поддержку Украине, оказавшейся перед угрозой широкомасштабного вторжения России. И отметила, что Мюнхенская конференция по вопросам безопасности – важна площадка для донесения информации о стоящих перед странами и Европой вызовах и для наработки позиций, чтобы эти вызовы преодолевать совместно.

Светлана Тихановская выразила поддержку Украине
Тихановская подчеркнула, что белорусы не хотят воевать против украинцев

"Я здесь представляю белорусский народ, который уже более полутора лет борется за свободные и честные выборы, за освобождение политзаключенных, за то, чтобы иметь право выбирать свое будущее. И сегодня, когда, из-за своей слабости, режим готов сдать Беларусь в аренду третьим странам, чтобы угрожать Украине, – это неприемлемо! Белорусы не хотят быть вовлечены ни в какие военные конфликты. Тем более против наших соседей украинцев", – подчеркнула Светлана Тихановская.

Светлана ТихановскаяВиталий Кличко