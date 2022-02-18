Кличко в Мюнхене встретился с лидером белорусской оппозиции Тихановской. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности, встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Они обсудили политику Кремля, пытающегося возобновить империю.

Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале. Кличко также опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Говорили о том, что Кремль пытается возобновить империю и не может смириться с тем, что страны-соседи – независимые государства. И, к сожалению, Беларусь, сегодня остается под влиянием и в орбите авторитарной России. Также я выразил надежду, что белорусская армия не было втянутой в агрессию России против Украины", – написал Виталий Кличко.

Видео дня

Светлана Тихановская выразила поддержку Украине, оказавшейся перед угрозой широкомасштабного вторжения России. И отметила, что Мюнхенская конференция по вопросам безопасности – важна площадка для донесения информации о стоящих перед странами и Европой вызовах и для наработки позиций, чтобы эти вызовы преодолевать совместно.

"Я здесь представляю белорусский народ, который уже более полутора лет борется за свободные и честные выборы, за освобождение политзаключенных, за то, чтобы иметь право выбирать свое будущее. И сегодня, когда, из-за своей слабости, режим готов сдать Беларусь в аренду третьим странам, чтобы угрожать Украине, – это неприемлемо! Белорусы не хотят быть вовлечены ни в какие военные конфликты. Тем более против наших соседей украинцев", – подчеркнула Светлана Тихановская.