Кличко в Мюнхене рассказал о роли местного самоуправления в борьбе с российским агрессором

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко на Мюнхенской конференции по безопасности вместе со спецпредставителем Госдепа США Ниной Хачиган принял участие в дискуссии "Роль субнациональной дипломатии в международной безопасности". Речь шла о роли местного самоуправления в преодолении вызовов, стоящих перед государствами в современном мире.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе дискуссии, в частности, говорили об усилиях муниципалитетов Украины в обеспечении обороны и жизнедеятельности общин во время широкомасштабной войны.

По словам мэра, американские партнеры ценят вклад Киева и местных властей Украины в борьбу с российским агрессором и видят в местном самоуправлении главную силу для послевоенного восстановления.

"Американские партнеры ценят вклад Киева и местных властей Украины в борьбу с российским агрессором и видят в местном самоуправлении главную силу для послевоенного восстановления", - подчеркнул Виталий Кличко.