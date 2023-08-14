Кличко в Киеве встретился с министром финансов Германии: говорили о финансовой помощи и поставках оружия

Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева встретился с министром финансов Германии Кристианом Линднером, который прибыл сегодня в столицу. Обсудили ситуацию в Украине и Киеве и дальнейшую поддержку борьбы Украины против российского агрессора. В частности, речь шла о финансовой помощи в поставках оружия.

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Об этом сообщил Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Я подчеркнул, что Украина остро нуждается в необходимом вооружении. Это и системы ПВО, и дальнобойное оружие. И мы рассчитываем на понимание ситуации нашими партнерами, что медлить нельзя", – написал глава столицы.

Кристиан Линднер отметил, что Германия продолжит поддержку Украины, поскольку убеждена, что задача цивилизованного мира сделать все, чтобы Украина победила в войне, которую развязала Россия. В противном случае угроза от российского агрессора еще долго будет нависать над всей Европой.