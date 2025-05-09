Кличко в День Европы встретился в Киеве с чиновниками из Милана

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в День Европы в столичной мэрии с президентом городского совета Милана Еленой Бушеми, представителями горсовета Милана и парламента Италии.

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Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Поблагодарил общину Милана и всех итальянцев за солидарность и поддержку. За предоставление гуманитарной помощи, приюта украинцам, которые выехали из страны, спасаясь от войны", – написал мэр Киева.

Он рассказал иностранным гостям, как Украина уже четвертый год продолжает сражаться за свою свободу, независимость и европейское будущее.

"Подчеркнул необходимость усиления помощи партнеров Украине в борьбе с российским агрессором. В частности, и ради стабильности и безопасности в Европе", – написал глава столицы, рассказывая о встрече.

Кличко отметил, что, несмотря на ежедневные вызовы войны, Киев продолжает предоставлять необходимые сервисы киевлянам и обеспечивать жизнедеятельность мегаполиса.

В частности, столица делает все, чтобы как можно быстрее восстанавливать поврежденную после обстрелов инфраструктуру и жилье.

Также городские власти занимаются внутренне перемещенными лицами (их в столице более 400 тысяч), ветеранами и другими уязвимыми группами населения.

Город также продолжает активно помогать и военным.