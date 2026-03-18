Кличко в Брюсселе встретился с мэром столицы Бельгии Филиппом Клозом: о чем говорили

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Брюсселя Филиппом Клозом обсудили в столице Бельгии дальнейшее сотрудничество городов.

О событии Кличко рассказал в своем Telegram.

"Встретился в Брюсселе с мэром столицы Бельгии Филиппом Клозом. Обсудили дальнейшее сотрудничество наших городов", – отметил глава Киева.

Он напомнил, что во время полномасштабной войны Брюссель уже оказал Киеву значительную помощь.

"Мы получили кареты скорой помощи, пожарные авто, генераторы, медицинское и реабилитационное оборудование для киевских больниц, помощь на оснащение для хранения экспонатов музея Ивана Гончара. А также – киевские медики и пожарные стажировались в Брюсселе. А детей из нашего города столица Бельгии принимала на отдых", – отметил мэр украинской столицы.

Кличко также обсудил с Клозом возможную помощь Брюсселя с оборудованием для подготовки Киева к следующему отопительному сезону.

"Это для нас сегодня очень важно. В знак благодарности за эффективное сотрудничество, постоянную поддержку и настоящую дружбу вручил Филиппу почетную награду киевского городского головы "Знак почета", – отметил мэр Киева.