Кличко: Украинцев с Днем Независимости поздравил федеральный канцлер Австрии

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил украинцев с тридцатой годовщиной независимости государства. Он отметил прогресс, которого за эти годы достигло наше государство во многих сферах.

Видеопоздравление канцлера обнародовал мэр Киева Витара Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Друзья! Украина готовится отметить 30-ю годовщину своей независимости. Поздравление с нашим главным государственным праздником направил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц", – сопроводил подписью ролик с приветствием австрийского чиновника мэр Киева.

В своем поздравлении Себастьян Курц отметил, что Украина имеет величественную историю – и выразил уверенность, что нашу страну ждет не менее величественное будущее. Федеральный канцлер Австрии также заверил украинцев в том, что государство, которое он представляет, будет оставаться надежным стратегическим партнером для Украины.

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"Уважаемые дамы и господа, уважаемый господин мэр, дорогой Виталий, я рад приветствовать вас с тридцатой годовщиной Независимости Украины! Украина имеет величественную историю! Особенно в последние годы в Киеве и других городах страны много сделано для модернизации государства, реформ, чтобы Украина двигалась в правильном направлении. Австрия всегда является надежным партнером Украины. И могу заверить, что так и будет в будущем. Я хочу поздравить всех украинцев и украинок с 30-летием независимости Украины и пожелать всего наилучшего в будущем и для развития вашей страны. Всего наилучшего и успехов вам!" – подчеркнул Себастьян Курц.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко проверил процесс строительства Подольско-Воскресенского моста и метро на Троещину. Кроме того, он пообещал защитить исторический Киев. По словам городского главы, в ближайшее время Киевсовет рассмотрит определение перечня объектов культурного наследия, которым может угрожать уничтожение.