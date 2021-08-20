Кличко: Киевсовет рассмотрит определение перечня объектов культурного наследия, которым может угрожать уничтожение

На ближайшую сессию Киевсовета будет вынесен проект решения о внесении перечня объектов ХIХ-ХХ вв. к объектам культурного наследия, которым может угрожать уничтожение или повреждение. Также в проекте решения говорится о введении моратория на реконструкцию и/или капитальный ремонт таких зданий до полного исследования и определения исторической и культурной ценности этих объектов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. Поручение об определении соответствующего перечня он давал ранее.

"Осуществление работ на таких объектах должно происходить только после общественного обсуждения в порядке, который определит Киевсовет", – подчеркнул мэр Киева.

Что касается усадьбы Барбано, Кличко отметил, что недавно на обращение местных жителей, которые выступали против застройки, городские власти созвали комиссию по этому вопросу. Но представители застройщика проигнорировали заседание.

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"Также удивляет бездействие полиции в этой ситуации, которая не прекратила незаконный снос. Кстати, здание, которое было варварски снесено застройщиком сегодня ночью, не было внесено Министерством культуры в Реестр объектов культурного наследия, – отметил Кличко.

"И Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6. Поэтому обращаюсь к Министерству культуры, вместо громких заявлений в социальных сетях, все же выполнить свою работу и рассмотреть представление КГГА о внесении в Реестр объектов культурного наследия 1469 объектов, которые были представлены и до сих пор не рассмотрены с 2018 года", – подчеркнул мэр.

Только за последние 3 года и первое полугодие 2021-го столичная власть направила 35 представлений о занесении 1542 памятников и вновь выявленных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В течение апреля 2021 в Департамент поступили приказы от Минкультуры по 2018-2021 годы о занесении всего 73 объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. То есть еще 1469 объектов до сих пор не включены в Госреестр.

"И напомню, еще в начале 2018 года Киевсовет обращался к парламенту внести изменения в Закон Украины "Об охране культурного наследия", чтобы у местных властей было больше полномочий по защите исторических памятников. Потому, из-за бездействия или противоправных действий некоторых владельцев, исторические здания разрушаются. А местная власть не имеет рычагов влияния в такой ситуации", – отметил мэр.

"Поэтому мы предлагали, чтобы парламент разработал и принял механизм возврата объектов культурного наследия в государственной или коммунальной собственности, предоставил органам местного самоуправления полномочия самим определять порядок выкупа памятников в коммунальную собственность. Также мы предлагали, чтобы Верховная Рада существенно повысила размер штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия, а санкции можно было бы накладывать не только на юридических, но и на физических лиц-предпринимателей, которые являются собственниками, арендаторами, пользователями объектов культурного наследия. В парламенте предыдущего созыва законопроект с соответствующими поправками прошел только первое чтение. Депутаты этого созыва отказались рассматривать проект во втором чтении", – подчеркнул Кличко.