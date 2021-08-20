Кличко проверил процесс строительства Подольско-Воскресенского моста и метро на Троещину

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идут работы по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода. В частности, и на левом берегу.

Об этом сообщила пресс-служба главы столицы. Он отметил, что сейчас идет строительство станций метро на нижнем ярусе моста. На Русановских садах, сейчас идут активные работы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Подольско-Воскресенский мостовой переход – это не только комплекс мостов для автосообщения, но и для метросообщения между левым и правым берегами. Поэтому нам важно в конце этого года открыть сначала движение авто. И дальше уже продолжить активные работы по строительству метро на Троещину", – подчеркнул Кличко.

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На сегодняшний день в основных конструкциях построены: эстакада на Рыбачьем полуострове, левоповоротный съезд с Подольского мостового перехода на улицу Набережно-Рыбальскую, эстакада на Трухановом острове, мост через реку Десенка, эстакада в урочище Горбачиха, заезд на Подольско-Воскресенский мостовой переход с улицы Набережно-Крещатицкой в районе улиц Верхний и Нижний Вал.

Выполнили работы по асфальтированию подходов к заезду на мостовой переход с улицы Набережно-Крещатицкой в районе улиц Верхний и Нижний Вал, расширили Набережно-Крещатицкую на участке от улицы Хорива до улицы Верхний Вал. Устроили ливневую канализацию, футляры для перекладывания электрических сетей, выполнили работы по защите существующих сетей связи, заасфальтировали мост через реку Десенка.

Завершили и натяжение вант арочного моста через реку Днепр. Пролетное строение моста уже находится в проектном положении.

Устроили также фундаменты и опоры путепровода через железную дорогу. Сейчас продолжаются работы по монтажу деформационных швов моста через Днепр, нанесение антикоррозийной защиты.

Демонтаж надводной части временных опор моста планируют завершить до конца месяца. Параллельно демонтируют и подводные части временных опор.

Монтируют сегодня также шумозащитный барьер эстакады на Рыбальском острове и левоповоротном съезде на улицу Набережно-Рыбальскую. Строят ограждающие конструкции метрополитена и обустраивают насыпь на Русановских садах.

Также начали подготовительные работы по строительству дороги от транспортной развязки на пересечении улицы Бальзака и проспекта имени Шухевича к Подольско-Воскресенскому мостовому переходу.