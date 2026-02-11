Кличко собрал совет по энергетической безопасности и устойчивости Киева: что обсуждали

В среду, 11 февраля, в Киеве состоялся совет по энергетической безопасности и устойчивости столицы.

Видео дня

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Собрали сегодня совет по энергетической безопасности и устойчивости Киева. В него сейчас вошли специалисты, работающие в сфере энергетики и ЖКХ, и те, кто имеет соответствующий опыт в прошлом, а также – ученые и эксперты", – отметил глава столицы.

Он сообщил, что обсудили как перспективы восстановления поврежденных объектов критической инфраструктуры города, так и возможности внедрения альтернативных мощностей в отдельных микрорайонах.

"Поскольку полностью заменить систему централизованного отопления столицы (крупнейшую в Европе и построенную когда-то под большие ТЭЦ) на теплообеспечение локальными источниками тепла или когенерационными установками невозможно. На этом акцентировали все эксперты и специалисты", – отметил Кличко.

Он отметил, что при этом направление развития когенерации является однозначно важным – для дополнительной генерации электроэнергии для критической инфраструктуры и других городских нужд. То есть внедрять альтернативные технологии нужно параллельно с модернизацией и защитой централизованной системы теплоснабжения.

"Говорили, в частности, и о подготовке к следующему отопительному сезону. Сейчас договорились привлечь также профильные научные институты к оперативной разработке четкой дорожной карты стабилизации критической энергоситуации в столице в условиях военного положения и массированных атак врага. И стратегическому плану по будущему энергообеспечению и теплоснабжению столицы. В частности, будут сформулированы и предложения относительно того, какая помощь необходима от государства", – сообщил мэр столицы.