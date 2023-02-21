Кличко рассказал историю киевлянки, создавшей фонд помощи украинским защитникам

Мэр Киева Виталий Кличко показал историю о крымчанке Анне Билык, которая уже 21 год живет в Киеве. С начала широкомасштабной войны женщина со своими единомышленниками основала благотворительный фонд, чтобы быть более полезна государству и его защитникам.

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Видео историю Кличко опубликовал на своей странице в Facebook.

"Продолжаю рассказывать о #ЛюдиТвогоКиева. О тех киевлянах, которые делают все, чтобы наш город становился комфортной, красивой и безопасной европейской столицей. А самое главное – дружественным городом, который заботится о людях и делает все для Победы. Сегодня история о крымчанке Анне Билык, которая уже 21 год живет в Киеве. В мирное время женщина работала менеджером по логистике в разных международных компаниях, имеет опыт работы в государственном секторе. Было у нее и собственное дело по бизнес-консультированию. С 2014 года, с началом войны на Донбассе, Анна параллельно начала заниматься волонтерством", – отметил в сообщении Кличко.

Он рассказал, что после 24 февраля 2022 года, когда российские варвары ворвались в Украину с полномасштабной войной, 38-летняя Анна Билык со своими единомышленниками основала благотворительный фонд "Воля и человечность", чтобы быть полезнее для государства и его защитников.

"Фонд помогает исключительно военным. Привлекает средства от корпоративных партнеров – украинских и международных компаний, а также физических лиц. За время существования фонда денежных пожертвований собрали более 6 млн. грн. Нашим защитникам и защитницам передали 15 автомобилей и 30 дронов. Из мелких вещей – это тысячи турникетов и кровоостанавливающих бандажей, более 300 аптечек и 20 специальных рюкзаков для медиков, работающих на передовой", – отметил мэр Киева.

По словам Виталия Кличко, за время работы фонда также волонтеры собрали и неденежную помощь на 6 млн. грн. Например, к ней относится популярный напиток на фронте – кофе, которому за прошлый год фонд передал более трех тонн. Кофе обязательно добавляют в каждую посылку. Бойцы ей очень радуются, потому что она и согревает и бодрит тех, кто защищает наше государство. Сама Анна на фронт не ездит. Этим занимаются другие волонтеры, которые, собственно, доставляют все необходимое на передовую.

Также благотворительный фонд помогает эвакуировать бизнес с горячих точек и временно оккупированных территорий. Например, из Харькова вывозили предприятия по производству сувениров и по производству пластиковых цветов, из Лисичанска эвакуировали автомойку. Помогают бизнесу и развернуться на новом месте.