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Кличко рассказал историю киевлянки, создавшей фонд помощи украинским защитникам

Мария Шевчук
Кияни
3 минуты
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Кличко рассказал историю киевлянки, создавшей фонд помощи украинским защитникам

Мэр Киева Виталий Кличко показал историю о крымчанке Анне Билык, которая уже 21 год живет в Киеве. С начала широкомасштабной войны женщина со своими единомышленниками основала благотворительный фонд, чтобы быть более полезна государству и его защитникам.

Видео дня

Видео историю Кличко опубликовал на своей странице в Facebook.

Кличко рассказал историю киевлянки, создавшей фонд помощи украинским защитникам
Кличко рассказал историю киевлянки, создавшей фонд помощи украинским защитникам

"Продолжаю рассказывать о #ЛюдиТвогоКиева. О тех киевлянах, которые делают все, чтобы наш город становился комфортной, красивой и безопасной европейской столицей. А самое главное – дружественным городом, который заботится о людях и делает все для Победы. Сегодня история о крымчанке Анне Билык, которая уже 21 год живет в Киеве. В мирное время женщина работала менеджером по логистике в разных международных компаниях, имеет опыт работы в государственном секторе. Было у нее и собственное дело по бизнес-консультированию. С 2014 года, с началом войны на Донбассе, Анна параллельно начала заниматься волонтерством", – отметил в сообщении Кличко.

Кличко рассказал историю киевлянки, создавшей фонд помощи украинским защитникам

Он рассказал, что после 24 февраля 2022 года, когда российские варвары ворвались в Украину с полномасштабной войной, 38-летняя Анна Билык со своими единомышленниками основала благотворительный фонд "Воля и человечность", чтобы быть полезнее для государства и его защитников.

"Фонд помогает исключительно военным. Привлекает средства от корпоративных партнеров – украинских и международных компаний, а также физических лиц. За время существования фонда денежных пожертвований собрали более 6 млн. грн. Нашим защитникам и защитницам передали 15 автомобилей и 30 дронов. Из мелких вещей – это тысячи турникетов и кровоостанавливающих бандажей, более 300 аптечек и 20 специальных рюкзаков для медиков, работающих на передовой", – отметил мэр Киева.

Кличко рассказал историю киевлянки, создавшей фонд помощи украинским защитникам

По словам Виталия Кличко, за время работы фонда также волонтеры собрали и неденежную помощь на 6 млн. грн. Например, к ней относится популярный напиток на фронте – кофе, которому за прошлый год фонд передал более трех тонн. Кофе обязательно добавляют в каждую посылку. Бойцы ей очень радуются, потому что она и согревает и бодрит тех, кто защищает наше государство. Сама Анна на фронт не ездит. Этим занимаются другие волонтеры, которые, собственно, доставляют все необходимое на передовую.

Кличко рассказал историю киевлянки, создавшей фонд помощи украинским защитникам
Кличко рассказал историю киевлянки, создавшей фонд помощи украинским защитникам

Также благотворительный фонд помогает эвакуировать бизнес с горячих точек и временно оккупированных территорий. Например, из Харькова вывозили предприятия по производству сувениров и по производству пластиковых цветов, из Лисичанска эвакуировали автомойку. Помогают бизнесу и развернуться на новом месте.