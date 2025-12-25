Кличко показал, как партнеры помогают Киеву

Киев системно привлекает помощь международных партнеров для города и его жителей. Мэр столицы Виталий Кличко обнародовал в своих соцсетях видео, в котором рассказал, что город получил благодаря этой помощи за уходящий год.

Так, в 2025 году Киев получал общественный транспорт, пожарные автомобили, кареты скорой помощи и спецтехнику для коммунальных служб.

Кроме этого международные партнеры передали украинской столице медицинское оборудование для больниц.

В частности, Кличко напомнил, что больницу №18 усилили новыми операционными и диагностическими системами. А медоборудование, переданное Брюсселем, уже работает для здоровья киевлян.

"Мы благодарны за поддержку друзьям Киева!", – подчеркнул Кличко.