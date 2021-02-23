Кличко ответил на обвинения ОП относительно Дарницкого моста в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко назвал манипуляцией заявление заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко о якобы неспособности столичной власти достроить развязку на Дарницком мосту.

На своем канале в Telegram глава города отметил, который объект почти 20 лет не введен в эксплуатацию, находится на балансе "Укрзалізниці".

"Друзья! Здесь некоторые "политики" или не владеют информацией, или упражняются в манипуляциях. И думают, что у них это получается блестяще. А на самом деле – нелепо. Поэтому хочу отметить: лучше работать, а не спекулировать! В частности, прозвучали заявления, якобы городские власти не могут достроить развязку на Дарницком мосту. Да! Не могут. По закону, ибо объект, который, почти 20 лет не введен в эксплуатацию, находится на балансе "Укрзалізниці". И ведомство уже несколько лет, несмотря на все обращение столичной власти, не передает объект городу", – отметил Кличко.

Он добавил, что так же, как передают в собственность общины, в частности, Гостиный двор, дом Сикорского и цех №5 завода "Большевик".

"Поэтому, не вставляйте палки в колеса, пренебрегая интересами киевлян! И не занимайтесь политиканством! А возьмите и наконец постройте Большую кольцевую дорогу вокруг столицы, которая снимет транспортную нагрузку, со столичных дорог и мостов", – сказал он.

Напомним, ранее Тимошенко заявила, что "Укравтодор" присоединится к достройке Подольско-Воскресенского моста в Киеве и строительства транспортной развязки на Дарницком мосту. По его словам, местная власть якобы "не выполняет своих обязательств по строительству мостов в Киеве".