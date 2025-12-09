Кличко открыл День диалога ХІХ Украинского муниципального форума
Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко открыл День диалога ХІХ Украинского муниципального форума. Это ежегодное мероприятие является площадкой для обсуждения актуальных вопросов и вызовов, стоящих перед местным самоуправлением, для определения общей позиции и шагов для их успешного преодоления.
Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
"Наработаем наше видение и позиции относительно того, как обеспечить муниципалитеты надлежащим финансированием, создать условия для развития бизнеса в громадах, достойные условия для всех ВПЛ", – отметил мэр столицы.
Кличко отметил, что все перечисленное необходимо, чтобы предоставлять жителям громад необходимые услуги, помогать в обеспечении военных подразделений, которые сражаются на передовой за будущее Украины и всего демократического мира.
"Уверен, это в наших силах, когда мы вместе! Помогая друг другу, отстаивая общие интересы ради общей цели, Украина становится сильнее", – отметил мэр Киева.