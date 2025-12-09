УкраїнськаУКР
Мария Шевчук
Кияни
1 минута
2,9 т.
Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко открыл День диалога ХІХ Украинского муниципального форума. Это ежегодное мероприятие является площадкой для обсуждения актуальных вопросов и вызовов, стоящих перед местным самоуправлением, для определения общей позиции и шагов для их успешного преодоления.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Наработаем наше видение и позиции относительно того, как обеспечить муниципалитеты надлежащим финансированием, создать условия для развития бизнеса в громадах, достойные условия для всех ВПЛ", – отметил мэр столицы.

Кличко отметил, что все перечисленное необходимо, чтобы предоставлять жителям громад необходимые услуги, помогать в обеспечении военных подразделений, которые сражаются на передовой за будущее Украины и всего демократического мира.

"Уверен, это в наших силах, когда мы вместе! Помогая друг другу, отстаивая общие интересы ради общей цели, Украина становится сильнее", – отметил мэр Киева.