Кличко объявил об ослаблении комендантского часа и открытии Южного моста во время тревог
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Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что в столице могут ослабить комендантский час и открыть Южный мост, движение по которому было запрещено во время воздушной тревоги. Обращение по этому поводу к правительству было принято на совете обороны города Киева.
Об этом он заявил в своём Telegram-канале. Обращение касается изменений в протоколах безопасности, действующих в столице.
Что заявил Кличко
По словам мэра столицы, правила касаются, в частности, движения по мостам во время воздушных тревог и ослабления комендантского часа в столице.
"При условии принятия новых протоколов безопасности Киев предлагает внести некоторые изменения в работу метрополитена. Чтобы во время воздушной тревоги без ограничений работала Сирецко-Печерская линия (зеленая ветка). С обеспечением движения поездов и перевозкой пассажиров через Южный мост с левого на правый и с правого на левый берег", – сказал Кличко.
Он также добавил, что Совет обороны Киева поручил армии и профильным структурным подразделениям мэрии города незамедлительно представить оптимальные предложения по снятию ограничений на автомобильное движение по мостам, где такие ограничения действуют во время тревог.
Кроме того, киевский мэр сообщил и о других предложениях для правительства страны, в частности – об ослаблении комендантского часа в городе и о логистике, а также о содействии людям в том, чтобы они могли добраться домой с вокзалов, поскольку поезда в последнее время прибывают в время комендантского часа.
"Также предложим правительству рассмотреть наработки города относительно другого алгоритма работы бизнеса, некоторых медицинских учреждений, учебных заведений, коммунальных учреждений, которые предоставляют услуги горожанам", – резюмировал мэр.
Напомним, ранее об изменении комендантского часа заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Он заявил, что Украина, её экономика и критическая инфраструктура должны адаптироваться к новой тактике российских атак, поэтому власти планируют пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступу граждан к более оперативной информации о воздушных угрозах.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 27 августа воздушную тревогу объявляли 13 раз. По данным официального проекта "Карта воздушных тревог Украины", общая продолжительность тревог в столице составила 14 часов 46 минут.
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