Кличко объяснил, почему во время войны не останавливали работы по обустройству рекреационной зоны 'Остров Оболонский'

Обустройство рекреационной зоны "Остров Оболонский" началось еще в 2021 году. А сооружение пешеходного моста осуществляли исключительно на средства меценатов.

Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев"

"Еще раз напомню, что сооружение моста осуществлялось исключительно за счет меценатов, деньги из городского бюджета не привлекались. Эти средства предоставила, в частности, в рамках реализации программы сотрудничества Метрополия Большого Парижа. Их иностранные партнеры выделили именно на возведение этого объекта. Также как благотворительную помощь столица получила средства на достройку этого моста от Тайваня. Кроме того, работы по строительству моста финансировали и меценаты: украинские и иностранные компании. Основные конструкции моста были произведены на "Азовстале". Их привезли буквально за несколько недель до начала полномасштабного вторжения. И было бы неуместным остановить все работы полностью. Этот недостроенный объект пришел бы в упадок", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что обустройство рекреационной зоны "Остров Оболонский", куда ведет новый мост, начали тоже в 2021 году. На этот объект из бюджета города было выделено 127 млн грн. Были проложены электро- и водосети. Обустроили дорожки и велодорожки, аллеи. Создали пляжную зону, установили медицинский пункт, три общественных туалета и пост охраны.

"Другие работы на острове, по обустройству мест отдыха – скамьи, детская площадка, освещение, частично озеленение и многое другое, были осуществлены также на средства меценатов. Бюджетных – только часть средств! – подчеркнул мэр Киева.

Имена меценатов указаны на табличке перед входом в новый пешеходный мост. И представители компаний-меценатов после открытия уже посетили и новый мост и новую рекреационную зону отдыха. Кличко отметил, что они остались довольны всеми выполненными работами.