Украинские дроны могут принять участие в параде на Красной площади. В таком случае это будет именно тот парад, которого в Украине давно ждали.

Московские парады традиционно имеют две части: проход военных колонн мимо пирамиды Ленина и воздушную часть над Москвой. Пролет в небе над Кремлем летательных аппаратов украинской "малой авиации" должен добавить параду колорита и напомнить, что "специальная военная операция идет в соответствии с планом".

Если СБУ и ГУР действительно сумели наладить прямое авиасообщение с Москвой, то вопрос регулярности рейсов, а также времени и места прилетов интересует всех, не только телезрителей парада в Украине.

В этом контексте главная интрига: появится ли на параде Путин. По традиции он должен лично присутствовать на трибунах. Но сегодняшние сообщения CNN свидетельствуют, что Путин последние месяцы существенно сократил свои перемещения и практически не выходит из бункера в Краснодарском крае под эшелонированной защитой ПВО. А в бункере парад доступен только по телевизору.

Параллельно по всей России регулярно и надолго отключают интернет. Сегодня сообщили, что в Москве он будет отсутствовать с 5 по 9 мая. Таким образом Кремль демонстрирует, что после украинских дронов самый большой страх Путина – это неограниченный интернет. Для большего хоррора можно представить ситуацию, в которой украинский дрон пролетает над Москвой и "раздает" неограниченный интернет, объединяя эти два страха в один грандиозный кошмар))).

Два месяца назад способность Израиля и США наносить дальнобойные удары привела к уничтожению значительной части политической и военной верхушки Ирана. Украина на протяжении нескольких месяцев подряд демонстрирует собственные успехи в этом. Поэтому неудивительно, что страх – это основная эмоция, которую сегодня демонстрирует российский режим.

Путин может сколько угодно пытаться излучать оптимизм. Но из-за отключения интернета и взрывов по всей стране, включая Москву, бесперспективность войны становится понятной каждому россиянину. Даже тем, кто традиционно верил кремлевской пропаганде.

Россия не способна выиграть эту войну. Сегодня это становится все более очевидным для каждого жителя страны. Это видно и по социологическим данным, которые несколько месяцев подряд фиксируют стабильное падение рейтинга Путина. Среднестатистический россиянин теряет веру в него как в "местное божество". Тезис "нет Путина – нет России" перестает быть аксиомой, ведь Путин, который прячется от дронов, боится интернета и смотрит парад только по телевизору, плохо ассоциируется с образом "царя-батюшки".

В конце концов, мы становимся свидетелями логического завершения очередной российской исторической иллюзии. Страна, которая веками строила собственную идентичность на культе милитарного всемогущества, оказалась заложником страхов отдельного ленинградского пенсионера. Военный парад, который еще несколько лет назад был символом силы, превращается в символ унижения и беспомощности. Когда вместо грохота танков мир обсуждает маршруты украинских беспилотников и глубину путинского бункера, становится понятно, что эпоха российского геополитического блефа подходит к концу. И хотя этот процесс может продолжаться еще долго, вряд ли что-то сможет его остановить.