Кличко о форуме в Давосе: мы говорим о жизненно важных вещах для Украины – системы ПВО, тяжелое вооружение

Одной из главных тем Всемирного экономического форума в Давосе есть война в Украине и восстановление мира. Поддержка и помощь нашему государству в борьбе против российского агрессора. А также – послевоенное восстановление Украины.

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Об этом мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины, Виталий Кличко заявил в эфире национального телемарафона.

Кличко отметил, что очень важно держать фокус внимания на войне в Украине и дальнейшей помощи нашему государству. Встречаться, убеждать мировых политиков и бизнес.

"Мы говорим о жизненно важных вещах для нашей страны. Во-первых – это системы ПВО, тяжелое вооружение. Мы должны защищать наши города, наших граждан, инфраструктуру, которую уничтожает враг. Нам необходимо оружие, чтобы защититься и чтобы победить!", – подчеркнул Виталий Кличко.

Также он отметил, что проводит множество встреч с иностранными партнерами, на которых обсуждает возможность экономической и гуманитарной помощи Украине и Киеву. В частности, и по послевоенному восстановлению инфраструктуры.

Кличко отметил, что сегодня нам нужны генераторы на случай продолжительных отключений электричества и финансовая помощь. Эта помощь нужна Украине и "после войны".

"Нам нужно будет восстанавливать страну. Нам нужны будут большие инвестиции. И в Давосе мы с братом встречаемся с чиновниками, с мэрами крупных европейских городов, с представителями мирового бизнеса. Они уверяют, что будут помогать и дальше. Потому что сегодня все видят кровавое лицо российской агрессии . И все понимают – Россия делает в Украине геноцид", – подчеркнул Виталий Кличко.

В частности, Виталий Кличко в Давосе встретился с вице-канцлером – министром экономики Германии Робертом Хабеком.

"Говорили о дальнейшей поддержке и помощи Украине. В частности, передача вооружения. Позитивные решения приняты. Хорошие новости будут скоро!", – отметил после встречи Кличко.

Также Виталий и Владимир Кличко встретятся с Президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, примут участие в стратегической сессии "Восстановление Украины" и в неформальной встрече лидеров мировой экономики "Подготовка к новой геополитической эре", где, в частности, обсудят восстановление мира и порядка, необходимую помощь Украине.

Выступит Виталий Кличко и на мероприятии, традиционно организованном американским изданием The Washington Post, который соберет в этом году самых влиятельных американских и мировых политиков и представителей мирового бизнеса.

Также братья Кличко примут участие в украинском завтраке в Давосе.