Кличко наградил военных и волонтеров ко Дню Героев Украины. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко по случаю Дня Героев Украины вручил военным и волонтерам 48 отличий от столицы: медали "Честь. Слава. Государство" и благодарности от Киевского городского головы.

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Фотографии с мероприятия Кличко опубликовал на своем канале в Telegram.

"О защитниках столица заботится ежедневно. Громада Киева продолжает их поддерживать. Недавно Киевсовет увеличил помощь армии еще на 500 млн грн. В целом это уже 6 млрд с начала этого года. С января 2025-го бойцам на фронт столица передала более 16 000 дронов различных типов, более 100 систем РЭБ, автомобили и другое необходимое оснащение", – отметил Кличко.

Мэр столицы отметил, что город также поддерживает тех, кто вернулся с фронта и семьи павших Героев. В частности, за два года был увеличен бюджет поддержки почти в 2,5 раза – с более 720 млн грн до почти 1,76 млрд грн. Речь идет о выплатах ветеранам и семьям защитников.

Также Кличко напомнил, что в столице был обновлен порядок льгот и гарантий, который теперь охватывает всех киевлян-защитников и их семьи.

"Город делает все возможное, чтобы возвращение с фронта к мирной жизни было не новым вызовом, а новым началом. Мы и в дальнейшем будем помогать военным, постоянно ища для этого любые возможности", – написал Кличко.