Кличко наградил столичных спасателей городскими наградами. Фото

В четверг, 17 сентября, в День работников гражданской защиты Украины мэр Киева Виталий Кличко поздравил столичных спасателей и вручил им награды от города.

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Об этом глава столицы сообщил в своём Telegram.

Кличко отметил, что уже почти 5 лет Украина живет в условиях полномасштабной войны, а спасатели – в режиме изнурительной круглосуточной работы.

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"Киевская команда насчитывает более 3 000 спасателей столичного гарнизона ГСЧС и КАРС ("Киевская служба спасения"). Именно в Киеве была создана первая муниципальная спасательная служба, которая уже 22 года работает бок о бок с ГСЧС", – отметил мэр столицы.

Кличко отметил, что враг усиливает удары по Киеву, повреждая жилые и нежилые здания, учебные заведения, офисные и торговые объекты.

"Это требует от города оперативного реагирования не только на ликвидацию последствий атак, но и на необходимость проведения первоочередных восстановительных работ. Именно поэтому в августе прошлого года по моему поручению было принято решение о расширении службы КАРС. Создано новое аварийно-техническое подразделение для более оперативного реагирования в левобережной части столицы, которое уже несколько месяцев стоит на страже спасения и помощи киевлянам", – рассказал Кличко.

Он добавил, что в целом с начала полномасштабного вторжения киевские спасатели ГСЧС и КАРС совершили более 46 000 выездов. Из них около 3 000 – выезды на ликвидацию последствий вражеских атак. За это время спасли более 2 200 человек.

"Спасибо спасателям за каждый выезд и за каждую спасенную жизнь. За стойкость и профессионализм, с которыми они выполняют свою миссию", – написал мэр Киева.