Как менялись братья Кличко: фото звезд на протяжении карьеры

Виталий и Владимир Кличко – украинские боксеры-профессионалы. Они являются чемпионами мира по боксу по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO.

Жизнь у каждого из братьев сложилась по-разному. Виталий стал мэром Киева, лидером партии "Удар" и главой Киевской городской государственной администрации, а Владимир – чемпион мира в супертяжелом весе по трем версиям (WBO/IBF/IBO) и обладатель чемпионского пояса журнала The Ring. О том, как менялись братья Кличко на протяжении своей карьеры, а также интересные факты из жизни знаменитостей – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

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Виталий начал заниматься боксом в 14 лет. После успешной карьеры в любительском боксе (95 побед/80 нокаутов, 15 поражений) дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 1996 года.

Владимир занимается боксом с 1988 года. В любительском боксе завоевал золотую медаль ХХVI Олимпийских игр в Атланте (США).

В марте 2006 года Виталий баллотировался в Верховную Раду и в Киевсовет. По итогам выборов возглавил фракцию в Киевском городском совете. С 2014 года Виталий Кличко – городской голова Киева.

До 2018 года Владимир был женат на американской актрисе Хейден Панеттьери. В 2014 у них родилась дочь Кайя Евдокия. Известно, что после развода в 2018 году супруги не живут вместе. Панеттьери почти не видится с дочерью, а Владимир все свое свободное время посвящает воспитанию Кайи Евдокии.

В 2020 году Forbes оценил состояние Владимира Кличко в 100 млн долларов. Известно, что он владеет компанией Klitschko Ventures, которая консультирует предприятия по развитию и вопросам, касающихся управлением вызовами.

В свободное от работы время Виталий Кличко пишет стихи. Пишет для себя, посвящает близким, но публиковать их мэр Киева пока не готов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети вспомнили феерический дебют братьев Кличко.