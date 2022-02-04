У ставленников Зеленского заберут даже кабинеты: зачем Кличко реанимировал районные советы в Киеве

В столице начался новый этап противостояния между центральной и местной властью. 3 февраля Киевсовет одобрил создание совершенно новой системы управления городом. Проекты предусматривают, что власть и бюджеты сосредоточатся в мэрии, а у районных госадминистраций, где с недавнего времени главенствуют президентские ставленники, не останется даже кабинетов.

Почему киевские власти пошли на такой шаг и чем обернется новый раунд борьбы за влияние – рассказывает OBOZREVATEL.

Все началось с того, что Кабинет министров 25 января принял решение, урезающее полномочия Виталия Кличко в должности главы КГГА. Правительство определило новый порядок назначения и увольнения глав районных государственных администраций, приняв изменения в постановление еще правительства Николая Азарова.

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Согласно решению, глава РГА в Киеве назначается на должность и увольняется с должности президентом по представлению Кабмина. Хотя ранее эти полномочия принадлежали Кличко. В скором времени правительство воспользовалось новым правом и уволило трех председателей РГА в столице — Дарницкой, Шевченковской и Днепровской.

Кроме того, президент Владимир Зеленский назначил Сергея Коваленко временным и.о. главы Подольской РГА, поскольку предыдущий председатель Виктор Смирнов умер от коронавируса в апреле прошлого года. Таким образом из "кличковских" в кресле остался только глава Голосеевского района Сергей Садовой. Остальные пять руководителей и так заходили по квоте президента.

"Почему "слуги народа" пошли в административно-бюрократическую атаку на Киев? Им не понравилось, что было проголосовано в конце января сессией Киевсовета обращение о репрессиях против местного самоуправления и против Петра Порошенко", – рассказал OBOZREVATEL член фракции "УДАР" Дмитрий Белоцерковец.

Он уверен, что увольнение было продиктовано решением Банковой, а не качеством или результатами работы чиновников. Депутат также объясняет, что, согласно украинскому законодательству, полномочия местной громады не могут принадлежать государству. Именно по этой причине право назначать и увольнять глав РГА в 2010 году было передано председателю КГГА.

"Если мы этих трех глав районов поставим перед премьер-министром и попросим его назвать, кто и какой район возглавляет, то он не сможет сказать этого. Он не знает, кто они, была ли эффективной их работа. А это значит, что был звонок с Банковой, где четко сказали, что этих нужно уволить", – считает Белоцерковец.

Сам Кличко назвал решение Кабмина незаконным и пригрозил президенту судом. По мнению политика, правительство присоединилось к "кампании по подавлению местного самоуправления в Украине".

"С юридической точки зрения, чиновники нарушили закон, превысив свои полномочия. Ибо местное самоуправление – это не воплощение политических прихотей центральной власти. Поэтому не нужно пренебрегать Конституцией и законами!" – написал он в Facebook.

Вчерашнее заседание Киевсовета связано с проектом Кличко о ликвидации районных горгосадминистраций (РГА). Вместо них столичный мэр предложил восстановить районные советы и провести в них выборы 30 октября. Также он предложил создать в Киевской государственной администрации 10 районных департаментов, которые будут выполнять роль исполкомов столичных райсоветов.

Речь идет о таких проектах решений:

решение № 224 "О некоторых вопросах управления районами в городе Киеве" предполагает признать утратившими силу ряд решений Киевсовета 2010 и 2011 годов.

решение №226 предусматривает возвращение ликвидированных в 2010 году райсоветов и образование 10 районных советов. Первые выборы в советы назначаются на 30 октября текущего года.

В проекте №225 говорится о создании районных департаментов КГГА.

На последний документ стоит обратить особое внимание, поскольку новые департаменты фактически будут осуществлять функции райадминистраций. К ним перейдут 80% полномочий, финансы, районные управления образования, капитального строительства, ЖКХ, отделы благоустройства, здравоохранения, департаменты по вопросам коммунальной собственности и приватизации жилого фонда.

"Также фактически мы забираем у них собственность, потому что здания районных администраций находятся на балансе города. У районных госадминистраций остается только тероборона, архив и межбюджетные трансферты", – рассказал один из депутатов Киевсовета.

Во время заседания 2 февраля народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко вместе с коллегами по партии заблокировал трибуну и попытался сорвать заседание Киевсовета. Нардеп назвал инициативу руководства Киева "политической инсинуацией", направленной на захват власти.

Нардеп напомнил, что Верховная Рада с подачи партии "Слуга народа" уже предусмотрела создание в Киеве райсоветов – такая норма закреплена в проекте нового закона "О городе Киеве – столице Украины". Однако, как рассказал депутат Белоцерковец, эти два понятия не противоречат друг другу, а фактически выполняют одну и ту же роль.

"Нельзя сегодня спекулировать политическими заявлениями и такими грязными технологиями работать ради того, чтоб удержать свою власть", – заявил Тищенко и выразил мнение, что столичным властям вместо политики стоит заняться решением более важных для города проблем.

Отметим, что в Верховной Раде сейчас лежит законопроект "О Киеве – столице Украины" № 2143-3, который призван ограничить политическое влияние мэра. В основе документа – разграничение полномочий городского головы и председателя КГГА. Обе должности занимает Кличко, однако, очевидно, что на последнюю центральная власть хочет назначить своего человека.

У мэра такое предложение считают незаконным. Дело в том, что в Конституции сказано, что формально главу КГГА назначает президент, однако, по решению Конституционного суда, он обязан назначить на этот пост избранного киевского городского главу – то есть того же Виталия Кличко.