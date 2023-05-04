Кличко и мэр Брюсселя пообщались онлайн с мэрами 15 европейских городов-подписантов совместной декларации

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Брюсселя Филиппом Клозом пообщались онлайн из Киева с мэрами 15 европейских городов-подписантов совместной "Декларации о взаимопонимании в поддержке реконструкции и устойчивом развитии Киева". Украинская столица и ряд европейских городов заключили этот документ в ноябре прошлого года по итогам прошедшего в Брюсселе Инвестиционного форума Киева.

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Об этом сообщила пресс-служба Виталия Кличко.

"В ноябре прошлого года в Брюсселе состоялся Инвестиционный форум Киева. Организовать его и собрать потенциальных инвесторов, желающих помочь Киеву и Украине, предложил именно мэр Брюсселя Филипп Клоз. По итогам форума украинская столица и многие европейские города подписали общую "Декларацию о взаимопонимании в поддержке" реконструкции и устойчивого развития Киева". Во время сегодняшней онлайн-встречи с подписантами этого документа мы обсудили проекты, для реализации которых Киеву необходима международная поддержка", – сказал Кличко.

Он отметил, что Киев направляет значительные средства из бюджета города на финансирование проектов критической инфраструктуры. В частности, на проведение строительных и ремонтных работ. Тем не менее, остается открытым вопрос обеспечения потребностей в современном оборудовании, внедрении новейших технологий в различных сферах. И в этом очень важна международная поддержка. Среди приоритетов столичных властей – реабилитация пострадавших от войны, развитие медицины, энергетическая и экологическая безопасность, гражданская защита населения, образование, коммунальная сфера.

В частности, среди проектов, реализация которых очень важна сегодня, – создание современного центра реабилитации пострадавших от войны на базе столичного медицинского учреждения и подготовка высококвалифицированных специалистов по спортивной реабилитации раненых военных. А также – создание современного реабилитационного Центра для предоставления социальных и реабилитационных услуг инвалидностью, детское оздоровление, усовершенствование медицинской помощи при трансплантации костного мозга, создание лаборатории выращивания кожи", – отметил мэр Киева.

"Также мы заботимся о безопасности населения, работаем над модернизацией системы оповещения. Требуется обновление и подвижной состав общественного транспорта и коммунальной техники Киева", – подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что столичные власти стремятся сделать город максимально комфортным и безопасным для людей. Все специализированные масштабные проекты очень сложно реализовать без поддержки международных партнеров и предпринимателей.

"Я хочу подчеркнуть: мы не просим средств, не говорим о суммах денег, которые нам нужны. Мы говорим о конкретной предметной помощи. Какую вы направите, будете контролировать ее использование и применение", – сказал Виталий Кличко.

Представив проекты, мэр Киева призвал подписантов "Декларации о взаимопонимании в поддержке реконструкции и устойчивого развития Киева" приобщаться к их реализации и содействовать в привлечении бизнес-структур европейских стран к поддержке стратегически важных для Киева проектов.