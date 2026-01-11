Кличко: без тепла в Киеве более 1000 домов, сложная ситуация будет продолжаться

По состоянию на утро 11 января в Киеве более тысячи домов остается без отопления. В то же время удалось устранить перебои с водоснабжением.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко. По его словам, в результате массированного российского обстрела без теплоснабжения остались 6 тысяч домов, однако для большинства проблему удалось устранить.

"Восстановительные работы продолжаются. Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, но ситуация с энергоснабжением в столице остается очень сложной. А от электричества зависит работа и теплопредприятий, и водоснабжения", – отметил Кличко.

Городской голова также добавил, что в ближайшие дни ожидаются морозы, поэтому "сложная ситуация в столице будет продолжаться".

Как сообщал OBOZ.UA, на обесточенной части Киевской области с 10 января работают первые так называемые вагоны несокрушимости. Это аналог "Пунктов несокрушимости" ГСЧС – в них можно погреться, зарядить гаджеты, присоединиться к интернету и выпить бесплатного чая.

Напомним, в Киеве сейчас функционирует почти 1300 пунктов несокрушимости, которые обеспечивают органы государственной власти, ГСЧС, Национальная полиция и предприниматели. Всего в Украине развернуто 6908 таких пунктов, еще 2703 относятся к резервным.

