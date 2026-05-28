Кличко анонсировал рассмотрение земельных вопросов на заседании Киевсовета

На заседании Киевсовета в четверг, 28 мая, будет продолжено рассмотрение земельных вопросов в соответствии с новыми правилами.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В повестку дня включены, в частности, вопросы: о передаче земельных участков гражданам под частными домами, о приватизации, оформление участков под зелеными зонами "Киевзеленстроя", оформление земли за ОСМД", – отметил глава столицы.

Кличко добавил, что также должны принять решение по обеспечению временным жильем специалистов из других регионов, которые помогают восстанавливать киевскую инфраструктуру.

"Речь идет о том, чтобы предоставить КП "Житло-инвест" право временного использования квартир, находящихся на балансе предприятия, для предоставления жилья специалистам из других городов. Перечень специалистов, нуждающихся во временном жилье, в департамент жилищного обеспечения передают райгосадминистрации и предприятия, привлекающие специалистов", – отметил мэр Киева.

Кличко отметил, что ранее такое решение принимали в отношении жителей столицы, квартиры которых были повреждены в результате вражеских атак.