Кличко анонсировал открытие новой интересной локации в Киеве. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие в столице новой локации – лестницы, ведущей на Пейзажную аллею. Строительные работы будут завершены через несколько недель.

Соответствующее видео он разместил в своем Facebook. Мэр лично проверил, как идет строительство.

"Через несколько недель мы сможем открыть лестницу к Пейзажной аллее, работы продолжаются. В нашем городе появится еще один интересный объект для каждого", – прокомментировал Кличко.

На видео заметно, что сама лестница уже возведена, однако ни перил ни пандусов пока нет.

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