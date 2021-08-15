Кличко анонсировал открытие новой интересной локации в Киеве. Видео
Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие в столице новой локации – лестницы, ведущей на Пейзажную аллею. Строительные работы будут завершены через несколько недель.
Соответствующее видео он разместил в своем Facebook. Мэр лично проверил, как идет строительство.
"Через несколько недель мы сможем открыть лестницу к Пейзажной аллее, работы продолжаются. В нашем городе появится еще один интересный объект для каждого", – прокомментировал Кличко.
На видео заметно, что сама лестница уже возведена, однако ни перил ни пандусов пока нет.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Кличко сообщал, что в Киеве подходят к завершению работы по сооружению Мемориала памяти погибшим киевлянам – защитникам Украины.
Также в Киеве круглосуточно проводят строительные работы на дорогах.