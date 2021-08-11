Дорожно-строительные работы в Киеве продолжаются круглосуточно: Кличко рассказал, что ремонтируют. Видео

Работы на объектах дорожной инфраструктуры в Киеве продолжаются круглосуточно. В частности их проводят на Большой Кольцевой дороге, на улице Чернобыльской, на Троещине.

Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко на своей странице в социальной сети Facebook. Он опубликовал видео, как завершают ремонт улицы Милославской на Троещине. Там уже положили третий – финальный – слой асфальта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он рассказал, какие еще улицы в городе отремонтируют в ближайшее время и где происходят активные работы.

Видео дня

"Дорожно-строительные работы в столице продолжаются в режиме 24/7. В частности, дорожники работают на Большой Кольцевой дороге – участке от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской, со строительством транспортной развязки. Продолжаются масштабные работы на улице Чернобыльской, на завершающем этапе реконструкция пейзажной аллеи. Начали и капитальный ремонт проспекта Героев Сталинграда. К концу августа завершим обновление улицы Борщаговской, проспекта Степана Бандеры, Индустриального путепровода", – написал Кличко.

Мэр рассказал, что дорогу на улице Милославской строили почти 40 лет назад и ни разу после этого не ремонтировали.

"Кроме полного обновления проезжей части, на Милославской модернизировали систему уличного освещения: смонтировали 45 опор и установили энергосберегающие LED-фонари. Сейчас на завершающем этапе ремонт тротуаров и обустройство велодорожек", – отметил Кличко.

Он также сообщил, что в городе продолжаются ремонты 10 искусственных сооружений: Новоконстантиновского путепровода, двух путепроводов на улице Льва Толстого, моста через реку Лыбидь на Выдубичах, путепровода на улице Лифаря над трамвайными путями, путепровода на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса.