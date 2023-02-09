Киевсовет вернул исторические названия проспекта и площади Победы и дерусифицировал еще ряд топонимов

В столице Украины – Киеве продолжается процесс дерусификации. В четверг, 9 января, Киевский городской совет вернул исторические названия проспекта и площади Победы.

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Кроме того, депутаты переименовали еще ряд топонимов, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым. Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

В частности, проспект Победы теперь будет называться проспект Берестейский, а площадь Победы станет Галицкой.

Переулок Мичурина в Печерском районе переименовали в переулок Болсуновский, Брест-Литовское шоссе в Святошинском районе - на Берестейское шоссе. Улица Петровская в Шевченковском районе будет теперь называться улицей Вознесенский Яр.

"Мы избавляемся от советских названий и символов, связанных со страной агрессором. […] Мы должны убрать и забыть старые советские и русские названия навсегда. А называть наши улицы именами наших героев, в частности, героев современной российско-украинской войны", – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Он добавил, что украинскую культуру и историю стране-агрессорцы украсть и уничтожить не удастся.

Мэр столицы также напомнил, что ранее был переименован бульвар Дружбы Народов, который теперь носит имя основателя украинской армии Николая Михновского, а также избрано новое название улицы Московской, которая теперь стала улицей Князей Острожских.

Напомним, в Киеве закончилось электронное голосование по переименованию двух станций столичного метрополитена. Кроме того, были выбраны названия для нескольких улиц города.

Как сообщал OBOZREVATEL, жителям Киева не нужно менять документы в случае переименования улиц, на которых они проживают. Согласно закону, это должны сделать юридические лица.

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