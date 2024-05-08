Киевсовет провел заседание в честь Дня памяти и победы над нацизмом и Дня Европы

Киевсовет собрался в честь Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне и Дня Европы, который будем отмечать завтра. Также в работе сессии принимают участие мэр Брюсселя Филипп Клоз и делегация столицы Бельгии.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Как отметил глава столицы, это уже третий визит Клоза в Киев во время полномасштабной войны. Бельгийский чиновник каждый раз приезжает не только с моральной поддержкой, но и привозит чрезвычайно актуальную помощь. В частности, скорые, медоборудование, гуманитарная помощь, а также оснащение для украинских бойцов.

"Без преувеличения скажу, что будущее Европы определяется в Украине! Потому что наши защитники на фронте сражаются не только за суверенитет и территориальную целостность Украины. На самом деле идет борьба за мир и стабильность в Европе", – отметил Кличко.

По его словам, победа над российским агрессором требует совместных усилий Украины и наших партнеров.

"Поэтому увеличение объемов и качества военной и другой помощи – это не только проявление солидарности со стороны наших друзей. Это – лучшая инвестиция в мирное будущее Европы", – отметил Кличко.