Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Ромащенко. Фото

В Донецкой области 29 апреля 2022 во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Александр Ромащенко. У защитника Украины остались жена и сын.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. 29 апреля 2022 года в Донецком направлении погиб военнослужащий, защитник, житель Фастова Александр Ромащенко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 16 апреля 1981 в Киеве. Учился в столичной школе, по окончании получил профессию водителя и работал по специальности.

В 2009 году Александр женился на любимой Диане, а в 2014 году стал отцом – родился сын Даниил. Семья строила планы на будущее, проживая в Фастове. Зимой 2022 Александр отправился на отдых. Уже там его застало известие о начале широкомасштабного вторжения. Не имея возможности вернуться домой, мужчина собрался и пошел к местному войску и уже с марта защищал Украину.

"Погиб защитник 29 апреля 2022 года в районе населенного пункта Орехово, что в Донецкой области. Александр был очень хорошим и положительным человеком. Хорошим сыном, любимым мужчиной, заботливым отцом. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве прием документов в первые классы начнется с 25 марта. Процесс продлится до 31 мая.

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