Все БПЛА России, следовавшие на Киев ночью, были поражены еще на подступах к городу – КМВА

Ночью в воскресенье, 11 февраля, защитники неба отбили дроновую атаку РФ на Киев, уничтожив все ударные БПЛА типа Shahed. Вражеские беспилотники были обезврежены еще на подступах к столице.

Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, ночью враг запустил по Украине дроны-камикадзе из района полигона на мысе Чауда во временно оккупированном Крыму.

На Киев "Шахеды" заходили с западного направления, воздушная тревога из-за атаки в столице длилась почти два часа.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все БПЛА Shahed врага, следовавшие на Киев, были поражены еще на подступах к городу! По предварительным данным оперативной сводки, в столице без жертв и разрушений", – отметил глава КГВА.

Он поблагодарил воинов противовоздушной обороны за работу и за надежную защиту. Информацию о точном количестве вражеских беспилотников обнародуют Воздушные силы ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области во дворе дома обнаружили боевую часть российской крылатой ракеты Х-101, которая содержала около 250 кг взрывчатки. Взрывотехники вывезли ее на взрывную площадку и уничтожили.

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