Война забирает лучших: стало известно о смерти военного с Киевской области Игоря Невмержицкого. Фото

На Покровском направлении при выполнении боевого задания погиб житель Броваров Киевской области, военный Игорь Невмержицкий. Жизнь украинского воина оборвалась 11 декабря 2023 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Навсегда в Небесном... Солдат Игорь Невмержицкий, старший стрелок-оператор механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона. Погиб 11 декабря 2023 года в бою за Украину, ее свободу и независимость, в районе Авдеевка Покровского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Игоря Ростиславовича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в субботу, 25 января, в 10.15 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 10:45 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А). Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Николай Слива. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 20 января.

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