Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный с Киевщины Николай Слива. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Николай Слива. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 20 января.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Снова трагическая весть в Броварах… Младший лейтенант Николай Слива, старший офицер на батарее самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона, погиб 20 января 2025 года при выполнении задания в зоне активных боевых действий. Искренние соболезнования родным и близким Николая Витальевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в пятницу, 24 января, в 10:30 возле дома в Броварах по улице Симона Петлюры, 17. На Майдане Свободы – прощание в 11:00 и отпевание в 11:30. Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, на Авдеевском направлении в апреле 2024 года, спасая побратима, погиб военный из Киевской области Геннадий Ежелев. У защитника Украины остались жена, дочь и сын.

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