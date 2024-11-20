Война забирает лучших: стало известно о смерти военного с Киевщины Руслана Клименко

В городе Запорожье умер военный из Киевской области, старший наводчик минометного взвода Руслан Клименко. Сердце защитника Украины остановилось 14 ноября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Трагическое известие поступило к Княжичам... Старший солдат Руслан Клименко, старший наводчик минометного взвода минометной батареи, умер 14 ноября 2024 года в Запорожье. Искренние соболезнования родным и близким Руслана Александровича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в 11.00 в селе Княжичи на улице Киевской, 65. Отпевание и захоронение состоится в 12:00 на Аллее Славы местного кладбища (улица Марии Лагуновой).

Напомним, на Северском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный, сотрудник территориального управления Службы судебной охраны Киева Павел Стужук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 9 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области РФ во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Сергей Соловьев. Жизнь защитника Украины оборвалась 12 ноября.

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